Wjechał na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Surowy mandat

67-latek, kierowca skody wjechał za rogatki, kiedy nadjeżdżał pociąg. Oprócz opuszczających szlabanów widoczne były również czerwone migające światła, które ostrzegały przed wjazdem na przejazd kolejowy. Mimo to, kierowca postanowił zaryzykować. Szczęście w nieszczęściu, że skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie skończyło się tylko na wysokim mandacie i punktach karnych. Mężczyzna będzie musiał zapłacić dwa tysiące złotych mandatu, otrzymał również piętnaście punktów karnych. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, 30 stycznia w miejscowości Motycz, w województwie lubelskim. Funkcjonariusze po raz kolejny przestrzegają: opuszczające się rogatki oraz czerwone światła na przejeździe kolejowym oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu. Nie stosując się do tej zasady możemy doprowadzić do tragedii.

