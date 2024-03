Zapłacił tyle, co za chleb i teraz czeka na gruby przelew. Farciarz z Lublina wygrał w zdrapce

Mariusz choruje na nowotwór. Rak uwięził go na łóżku, ale nie zabrał mu woli walki. "Wszystko co się dzieje ma swój sens"

Kto z nas nie chciałby szybko i łatwo wygrać dużo pieniędzy. Okazuje się, że zdrapki czasami (i niektórym) przynoszą szczęście. Totalizator Sportowy ma w swoim katalogu mnóstwo zdrapek w różnych cenach. Mieszkaniec Lublina kupił za 5 zł zdrapkę pod nazwą "PASTELOVE 9" i wydrapał główną wygraną wartą 200 tys. złotych. Szczęśliwy kupon został kupiony 4 marca 2024 roku w punkcie Lotto przy ul. Zemborzycka 96.

Aktualna pula na wygrane w zdrapce "PASTELOVE 9" to 21 180 900 złotych, a nakład 9 000 000 losów. Do zgarnięcia zostały jeszcze cztery wygrane po 200 tys. złotych. To jedna z najwyższych wygranych w ostatnim czasie w zdrapkach Lotto. W Łodzi ktoś wzbogacił się o 200 tys. złotych, w Ełku odnotowano wygraną w wysokości 100 tys. złotych. Natomiast 26 lutego w powiecie nowosądeckim ktoś zgarnął... pół miliona złotych. A wy próbujcie swoich sił w zdrapkach? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych

