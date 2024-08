Zakochana para z Puław. Połączyła ich miłość i wstręt do uczciwej pracy. Włamywali się do myjni samoobsługowych

Według pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Zamościu w środę spadło w sumie ponad 147 mm deszczu - to więcej niż podczas ulewy we wtorek w Warszawie, kiedy spadło blisko 120 mm. Poprzedni rekord opadów w Zamościu zanotowano 31 maja 1980 r., kiedy w ciągu doby spadło blisko 90 mm deszczu. Teraz został on pobity w czasie jednej godziny – między godz. 15 a 16 w Zamościu spadło 88 mm deszczu. Eksperci nazywają to powodzią błyskawiczną.

Strażacy mieli ręće pełne roboty. Wyjeżdżali około 140 razy do usuwania skutków gwałtownej burzy w Zamościu. Interwencje w zdecydowanej większości dotyczyły podtopionych budynków i posesji. Woda wlała się m.in. do szkoły podstawowej, dwóch przedszkoli i bursy szkolnej. Ucierpiał również ogród zoologiczny. Nikt nie odniósł obrażeń. Wiceprezydent Zamościa Marta Pfeifer, zapytana w piątek przez PAP o wstępne straty po nawałnicy, podkreśliła, że z pewnością będzie to ponad milion złotych. Dokładniejsze informacje będą znane w poniedziałek. - Musimy doszacować jeszcze budynki oświatowe, park miejski i zoo, które ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy. Wykonawcy zapewniają nas, że placówki oświatowe będą gotowe na przyjęcie uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - dodaje Marta Pfeifer.

- Najpierw betonujemy, co tylko się da a potem słyszę setki pytań; dlaczego studzienki nie są w stanie odprowadzać wody? A właśnie dlatego, że woda nie ma gdzie wsiąkać, bo wszędzie jest beton. I znowu straty musimy pokrywać z własnego budżetu. Kolejne obciążenie - komentował zaraz po nawałnicy prezydent Zamościa Rafał Zwolak.

Mieszkańcy Zamościa zastanawiają się, co zrobić, żeby na przyszłość uniknąć takich sytuacji. Niestety próżno szukać szybkich i pewnych rozwiązań. "Niestety takie ilości wody będą nam towarzyszyć coraz częściej. I to nie jest żart. Być może trzeba będzie projektować większe średnice instalacji odprowadzających wodę opadową" - zastanawia się pan Mariusz.

Obecnie w Zamościu obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed upałem. - Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Gorąco będzie co najmniej do 25 sierpnia do godziny 19.

