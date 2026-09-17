Zakochany łoś na ulicach Lublina. Nic nie robił sobie z samochodów

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-09-17 17:59

Zaczęły się łosie amory. W czasie bukowiska samce opuszczają lasy i w poszukiwaniu klęp zapuszczają się nawet do miast. Dorodny byk, który pojawił się przy ulicy Wojciechowskiej w Lublinie, spokojnie spacerował chodnikiem. – Dżentelmen w każdym calu – śmieją się świadkowie.

Można powiedzieć, że we wrześniu i przez połowę października łosie dostają małpiego rozumu - w czasie godów porzucają swe leśne siedliska i ruszają na miłosny podbój. Co ciekawe, w odróżnieniu np. od jeleni, łosie nie lubią towarzystwa i szukają swej drugiej połówki samotnie, przemierzając wielkie odległości. Amor zabiera im zdrowy rozsądek i umiejętność kalkulacji ryzyka, stąd pojawiają się coraz częściej w miastach. Bukowisko (to nazwa dla sezonu godowego łosi, pochodzi od charakterystycznego stękania, „buchania", którym samiec przywołuje samicę) w Lublinie? Czemu nie.

- Ludzie wracają do domu z pracy, sznur samochodów, a on... jak gdyby nigdy nic przechadza się po chodnikiem, ze spokojem spoglądając w szyby aut - opowiada pani Dorota. Na taką scenkę natknęła się na ulicy Wojciechowskiej w Lublinie - to wyjazdówka z miasta, otoczona ulicami domków jednorodzinnych.

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Jak się okazuje, łosie lubią to miejsce od lat. Być może ten, którego widziano dowiedział się skądś, że może tu poznać kogoś atrakcyjnego... Elżbieta Drabik, która mieszka nieopodal w swoim ogrodzie gościła przez rok.. uroczą parę łosi. Poznały się właśnie w tej okolicy. No i wprowadziły się na rozległą działkę za domem.

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- Mieliśmy dobre relacje, co prawda staraliśmy się nie wchodzić sobie w drogę - opowiada pani Elżbieta. Jej zdaniem to dobrze ułożone zwierzęta. - Aby nie przyszło im do głowy gościć się w moim warzywniku, postawiłam straże - mówi z uśmiechem, pokazując strachy na łosie własnego pomysłu. Działały. A gdyby w tym roku także chciały się osiedlić? - Nie wygoniłabym ich przecież...

Łosie w Lublinie
Duży łoś byk spaceruje poboczem drogi obok drewnianego ogrodzenia posesji w Lublinie. O bukowisku przeczytasz na SE Lublin.
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