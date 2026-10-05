Zagrał na chybił trafił w Eurojackpot. Polak zgarnął fortunę

Choć ostatnie piątkowe losowanie Eurojackpot nie wyłoniło zwycięzcy głównej puli, to jednak w Polsce padła bardzo wysoka wygrana. Zwycięski kupon nabyto w kolekturze przy ulicy Sportowej 2 w Białej Podlaskiej.

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego przekazali, że szczęśliwiec bezbłędnie wskazał pięć liczb z pierwszego zbioru oraz jedną z drugiego zestawu dodatkowego. Taki wynik, kwalifikowany jako nagroda drugiego stopnia (5+1), przełożył się na kwotę 3 182 953,80 zł.

Warto podkreślić, że świeżo upieczony milioner nie analizował statystyk ani nie skreślał swoich ulubionych cyfr. Zagrał metodą chybił trafił, pozwalając systemowi na całkowicie przypadkowy dobór liczb na kuponie.

Druga najwyższa wygrana w Eurojackpot w historii Białej Podlaskiej

Ten ponad trzymilionowy zastrzyk gotówki plasuje się na drugiej pozycji wśród największych wygranych, jakie kiedykolwiek padły w Białej Podlaskiej. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierży wynik z 12 maja 2022 roku, kiedy to szóstka w klasycznym Lotto wzbogaciła gracza o imponujące 7 995 178,10 zł.

Przypomnijmy, że podczas losowania Eurojackpot 2 października z maszyn wylosowano następujące liczby główne: 4, 6, 7, 17, 45 oraz dwie dodatkowe: 7 i 12. Mimo że w grze biorą udział obywatele wielu europejskich krajów, nikomu nie udało się trafić pełnej puli.

Kumulacja w Eurojackpot dobija do 520 milionów złotych

Ponieważ w ostatnim losowaniu nikt nie rozbił banku, kwota do wygrania wciąż rośnie. Podczas najbliższego wtorkowego losowania (6 października) nagroda główna osiągnie górny limit i wyniesie zawrotne 520 milionów złotych.

Dodatkowo tego samego dnia gracze będą mieli szansę na zdobycie 21 mln zł w tradycyjnym Lotto, a także gwarantowanego okrągłego miliona w zakładach Lotto Plus.

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