Zaginął Michał Bojar! Czy widziałeś tego mężczyznę?

Michał Bojar zaginął ponad dwa lata temu. Policja wciąż go szuka i apeluje o pomoc

Lubelska policja ponownie apeluje o pomoc w odnalezieniu Michała Bojara. Mężczyzna ma obecnie 46 lat i od dłuższego czasu nie daje znaku życia. Mimo prowadzonych poszukiwań funkcjonariuszom dotąd nie udało się ustalić, gdzie przebywa.

Jak poinformowała w poniedziałek, 12 października, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu V Policji w Lublinie. Mundurowi liczą, że ponowne nagłośnienie zaginięcia pomoże w ustaleniu losów mężczyzny.

Michał Bojar zaginął. Ostatni kontakt z rodziną miał w styczniu 2025 roku

Michał Bojar był ostatni raz widziany przez swoich bliskich we wrześniu 2024 roku. Później udało się jeszcze nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Ostatnia taka rozmowa odbyła się w styczniu 2025 roku.

Od tego czasu nie wiadomo, gdzie znajduje się 46-latek ani co się z nim stało. Policja nie podaje okoliczności jego zaginięcia. Nie ma również informacji o tym, w co mężczyzna był ubrany, gdy widziano go po raz ostatni.

Funkcjonariusze opublikowali natomiast jego rysopis, który może pomóc w rozpoznaniu zaginionego.

Policja podała rysopis Michała Bojara. Gdzie zgłaszać informacje?

Poszukiwany mężczyzna ma około 170 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę i piwne oczy. Jest łysy, ale może mieć czarny zarost. Na jego ciele znajduje się kilka tatuaży.

Policjanci proszą o kontakt każdą osobę, która widziała Michała Bojara lub posiada informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Nawet pozornie nieistotna wiadomość może okazać się przydatna w poszukiwaniach.

Informacje można przekazywać dyżurnemu Komisariatu V Policji w Lublinie pod numerem 47 811 47 00. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się do najbliższej jednostki policji.

Poszukiwania 46-latka trwają.

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