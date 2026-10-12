Wyniki Multi Multi, Mini Lotto i Ekstra Pensji z 12.10.2026. Walizki na Bahamy spakowane czy dalej liczysz na promocje w dyskoncie?

Redakcja se.pl
2026-10-12 14:10

Poniedziałek wcale nie musi być ciężki, jeśli tylko twoje liczby pokryją się z tymi wylosowanymi w dzisiejszych grach. Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 12 października 2026 roku i przekonaj się, czy Ekstra Pensja faktycznie ustawi twoje życie na nowo. Zamiast zastanawiać się nad jutrzejszym obiadem, zerknij na numery w Multi Multi oraz Kaskadzie i sprawdź, czy to właśnie tobie przypadnie dzisiaj wielka wygrana.

Niebieskie kule z numerami Lotto w maszynie losującej. O wynikach z 12 października przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 12.10.2026

Godzina 14:00: 12, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 52, 56, 60, 69, 70, 76 oraz dodatkowo 17.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.10.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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