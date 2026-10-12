Wyniki MultiMulti 12.10.2026

Godzina 14:00: 12, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 52, 56, 60, 69, 70, 76 oraz dodatkowo 17.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.10.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.