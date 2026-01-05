Zaginął Jacek Jasina! Czy widziałeś tego mężczyznę?

Policja
2026-01-05 19:18

Czy po 29 grudnia zeszłego roku widziałeś gdzieś tego mężczyznę lub wiesz coś o jego losie? Jeśli tak, koniecznie zadzwoń na policję! Funkcjonariusze z Lubelszczyzny poszukują zaginionego Jacka Jasiny, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat 61-latka proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu lub Posterunkiem Policji w Zwierzyńcu.

Zaginiony Jacek Jasina

Autor: POLICJA/ Materiały prasowe

Zaginął 61-letni Jacek Jasina ze Zwierzyńca na Lubelszczyźnie. Policjanci proszą o pomoc

Policjanci z Zamościa i Zwierzyńca poszukują zaginionego Jacka Jasiny, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca. Mężczyzna ostatni raz był widziany 29 grudnia 2025 roku i od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, o pilny kontakt z policją. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło od zaniepokojonego krewnego mężczyzny. Jak wynika z ustaleń policji, 29 grudnia około godziny 12:00 Jacek Jasina przyjechał do Zamościa taksówką razem ze znajomymi. Wysiadł z samochodu w rejonie galerii handlowej przy ulicy Przemysłowej i oddalił się w nieznanym kierunku. Do domu już nie wrócił.

ZOBACZ TEŻ: Iwona Wieczorek zniknęła 15 lat temu. Odtwarzamy jej ostatnie godziny

"Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Mężczyzna zostawił telefon komórkowy w domu" - informuje Dorota Krukowska – Bubiło, rzeczniczka zamojskiej policji. Policjanci sprawdzili już m.in. szpitale, dworce autobusowe i kolejowe, teren Zwierzyńca oraz inne miejsca, w których mógłby przebywać zaginiony. Jak dotąd nie przyniosło to rezultatu.

Charakterystycznym znakiem szczególnym jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni

Jacek Jasina ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie, szpakowate włosy, niebieskie oczy oraz zarost. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni. Policja prosi wszystkie osoby, które widziały mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu lub Posterunkiem Policji w Zwierzyńcu. Informacje można przekazywać również anonimowo, dzwoniąc pod numery: 47 815 13 38, 47 815 14 17, 47 815 77 12 lub pod numer alarmowy 112. W sprawie zaginięcia można także skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

