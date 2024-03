78-latek miał straszne rany. Policjanci zatrzymali jego znajomego

QUIZ. Tak się mówiło w Polsce! Wiesz co znaczą te słowa sprzed lat? Za 7/10 bijemy brawa!

W miniony poniedziałek (4 marca) dyżurny wisznickiego komisariatu otrzymał zgłoszenie "dotyczące mężczyzny znalezionego w miejscu swojego zamieszkania, który prawdopodobnie nie żyje". Do zdarzenia doszło na terenie gminy Sławatycze. - Już wstępne ustalenia wskazywały, że do śmierci 78-latka mogły przyczynić się osoby trzecie. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem prokuratora decyzją którego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań - informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska.

Ustalono, że udział w zdarzeniu może mieć 59-letni mieszkaniec tej gminy. Tego samego dnia policjanci zatrzymali mężczyznę. Był pijany i przebywał poza swoim domem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca zadał 78-latkowi kilka ciosów nożem w okolicę twarzy, szyi i klatki piersiowej. 59-latek usłyszał zarzut zabójstwa - tłumaczy oficer prasowy. W czwartek na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

