Zaatakował byłą żonę i jej partnera młotkiem. Ciało znaleziono nad zalewem

Do tragedii doszło w nocy, z 23 na 24 stycznia. 54-letni mężczyzna wszedł do domu swojej byłej żony, gdzie mieszkała z partnerem. Agresywny mężczyzna zaatakował parę młotkiem, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast pojawili się w domu, gdzie doszło do makabry. Najciężej ranny został partner kobiety; w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Tymczasem ciało 54-latka zostało odnalezione w okolicy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Według wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna odebrał sobie życie. - Dotychczasowe ustalenia wskazują, że pod adresem nie odnotowano interwencji w związku z przemocą w rodzinie - czytamy na stronie policji w Lublinie.

