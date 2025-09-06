Za chwilę ważne święto katolickie. W kościołach będą tłumy

W kościele katolickim są święta, które zna niemal każdy wierny jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. To wydarzenia o ogromnej tradycji, obchodzone uroczyście i rodzinnie. Obok nich w kalendarzu liturgicznym znajdują się jednak także uroczystości mniej popularne, często znane tylko osobom głębiej związanym z kościołem. Mimo to mają one ogromne znaczenie duchowe i co roku przyciągają do świątyń rzesze wiernych. Jedno z nich nadchodzi wielkimi krokami, bowiem odbędzie się w połowie września.

Ważne święto katolickie we wrześniu

Już niedługo wierni w całej Polsce będą obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To wyjątkowy dzień w kalendarzu liturgicznym, który przypomina o centralnym symbolu wiary chrześcijańskiej. Tego dnia w kościołach spodziewane są tłumy, bo dla wielu katolików to okazja do modlitwy, refleksji i duchowego umocnienia.

Czym jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego?

Nadchodzi jedno z najważniejszych wrześniowych świąt liturgicznych - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Przypada ono 14 września i ma rangę święta podkreślającego znaczenie krzyża w historii zbawienia. To właśnie na krzyżu Chrystus oddał życie za ludzi, a sam znak krzyża stał się dla chrześcijan symbolem nadziei i zwycięstwa nad śmiercią. W kościele katolickim Podwyższenie Krzyża Świętego jest czasem szczególnej refleksji nad cierpieniem i zbawieniem. Liturgia tego dnia mocno akcentuje symbolikę krzyża - znaku męki, ale także triumfu.

Czy Święto Podwyższenia Krzyża jest obowiązkowe?

Święto Podwyższenia Krzyża nie należy do tzw. świąt nakazanych w kościele katolickim. Tym samym więc wierni nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej tego dnia, jednak, jako że w tym roku dzień ten wypada w niedzielę, wierni po prostu biorą udział w liturgii niedzielnej, która tego dnia prawdopodobnie będzie związana z Podwyższeniem Krzyża.