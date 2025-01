Tak Caritas pomaga swoim podopiecznym. Nagrodzono wolontariuszy

To kilkusetletni zabytek

Aula w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej w sobotę 25 stycznia 2025 roku zapełniła się ludźmi w różnym wieku. Od rozbrykanych uczniów klas podstawowych po seniorów, którym czas przyprószył głowy siwizną. Wchodząc tam wszyscy mijali rzeźbę, a na niej napis, który tak naprawdę sprawił, że się tam znaleźli: "Bądź dobry jak chleb."

Caritas Archidiecezji Lubelskiej działa od 1991 roku i trudno zliczyć, w ilu charytatywnych przedsięwzięciach można było ich spotkać. W sobotę spotkali się podczas XII Gali Wolontariatu Caritas. Po co? - Aby bardzo serdecznie podziękować wolontariuszom. Tysiące osób, bezinteresownie, z potrzeby serca wychodzą codziennie naprzeciw potrzebujących - tłumaczy SE ks. Paweł Zdybel, z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej. - Bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie robić tego, co robimy.

Przy okazji nagrodzono Wolontariuszy Roku oraz podsumowano minione 12 miesięcy. Liczby są imponujące. Weźmy kilka z nich. W 2024 roku 1841 seniorów otrzymało doraźną pomoc, 612 osób wypożyczyło sprzęt rehabilitacyjny, 98 osób z niepełnosprawnościami wzięło udział we "wczasorekolekcjach" w Domu Spotkania w podlubelskiej Dąbrowicy, 55 dzieci korzystało ze świetlicy środowiskowej. W działającym przy Caritas Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 338 osób uczyło się polskiego, a działająca kuchnia "Anielska Przystań" poczęstowała gorącymi posiłkami ponad 30 tysięcy razy. W Dziennym Ośrodku dla Osób Bezdomnych przebywało 539 osób.

- Nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - przyznaje jeden z pensjonariuszy, ośrodek mieści się bowiem vis a vis miejsca, gdzie odbywała się Gala Wolontariatu. - Śmieję się, dobrze jest - dodaje po chwili.

On i jego koledzy i prawie tysiąc innych osób 24 grudnia byli na Wigilii dla Potrzebujących. Gościło ich wtedy 155 wolontariuszy. To robi wrażenie.

Podziękowali wolontariuszom. Gala Wolontariatu 2025 Caritas odbyła się w Lublinie

