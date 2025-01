Lubelska Giełda Staroci. Tłumy na styczniowej giełdzie. "Trzeba tu być!"

W PRL-u miała to co druga osoba. Dziś dokument zalega w szafach, a jest wart tysiące

To kilkusetletni zabytek

Było w czym wybierać. Lubelskie "starocia", które od kilkunastu lat odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca mają już swą renomę, znawcy zaliczają comiesięczny targ na Placu Zamkowym do największych w Polsce. - Trzeba tu być. Pomijając aspekt finansowy, który też jest w Lublinie godny uwagi, warto przyjechać do Lublina w celach powiedzmy, towarzyskich - tłumaczy handlarz porcelaną z Radomia. - Spotkać ludzi, zobaczyć, co też im się udało nowego znaleźć...

Naprawdę, ten kto chciał kupić coś fajnego, na pewno znalazł coś fajnego dla siebie. Wystawiający mieli pełne ręce roboty. - No ruch dzisiaj niczego sobie - mówi człowiek od "militariów". - Oby tak dalej.

Ludzi było co niemiara. - Pogoda wymarzona, żeby pobyć w otoczeniu antyków i w tak piękną pogodę pospacerować pooglądać pokupować i razem poprzebywać z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Zapraszamy - zachęcali na profilu FB organizatorzy.

Na przekór wiosennej pogodzie szukaliśmy zimy w styczniu. Owszem, można było nabyć buty narciarskie i narty w stylu retro (30 zł buty, nawet 300 zł za narty z lat 70-tych), rozgrzewające nalewki. Nawet przedwojenną, "wolnostojącą" wannę (1000 zł), do której wystarczy wlać zimnej wody i się schłodzić. Albo obraz (550 zł), olej na płótnie przedstawiający prawdziwie zimową scenerię. A dla odważnych - sporej wielkości rzeźbę baletnicy za 1800 zł.

- Sprzedaję, bo jest zimna. Kobieta zimna jak lód - tłumaczył z humorem oferujący ją kupiec.

