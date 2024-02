Wysiadł z samochodu wprost pod koła toyoty. Zginął na miejscu

Lublin. Chciał pomóc kierowcy. Kobieta i mężczyzna wpadli w furię. Pobili go na środku ulicy [WIDEO]

Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę (25.02) około godz. 20.30. Na trasie pomiędzy miejscowościami Długi Kąt - Ciotusza Stara doszło do potrącenia mężczyzny. - Wstępnie ustalenia wskazują na to, że 46–letni mieszkaniec Józefowa, który jako pasażer znajdował się na tylnej kanapie mazdy wysiadł z zatrzymanego pojazdu na jezdnię i został potrącony przez jadącego z przeciwnej strony kierowcę toyoty - informuje aspirant Joanna Klimek z KPP Biłgoraj. Niestety pomimo akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować 46-latka. Toyotą kierował 38-letni mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego. Wiadomo, że był trzeźwy. Tak samo jak 63-letni kierowca mazdy.

- Na miejscu zdarzenia policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Wykonywali czynności procesowe, między innymi zabezpieczali ślady, przeprowadzali oględziny i ustalali świadków zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało 46 – latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - dodaje oficer prasowy. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

