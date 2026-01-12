Młody Warszawiak zlekceważył zimę. Pokazali efekty i przestrzegają innych

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 11 stycznia na trasie w kierunku Lublina. Kierujący Mitsubishi 30-letni mieszkaniec Warszawy, z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu panujących na drodze stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wpadł w poślizg i uderzył w barierę, a następnie dachował i wpadł do rowu.

Funkcjonariusze zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję drogową. O szczęściu może mówić też 55-letnia pasażerka Mitsubishi.

Oficer prasowa KPP w Puławach apeluje o rozwagę. Szczegóły i zdjęcia poniżej.

Lubelskie: Dachowanie na S12/S17

Na szczęście w tym przypadku nie mówimy o tragedii! Osobowe Mitsubishi dachowało, ale nie ma ofiar śmiertelnych i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. - Mężczyzna był trzeźwy, nic mu się nie stało. Do szpitala przewieziona została, jadąca z nim 55-letnia pasażerka. Po badaniach okazało się, że kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała i została wypisana. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - wyjaśnia nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa KPP w Puławach. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z tego wypadku.

Apel policji po dachowaniu na Lubelszczyźnie

Nasza redakcja przyłącza się do apelu funkcjonariuszki z Puław. Chodzi o zachowanie ostrożności na drodze, zwłaszcza w dniach, gdy zimowa aura dominuje za oknami.

- Należy pamiętać, że opady atmosferyczne powodują, że nawierzchnia dróg robi się śliska. Nie wystarczy wówczas jechać z prędkością dozwoloną na danym obszarze, ale prędkością dostosowaną do warunków, czyli zdecydowanie mniejszą niż przy dobrych warunkach i suchej nawierzchni. Prędkość pojazdu, którym kierujemy powinna być taka, abyśmy mogli bezpiecznie zahamować lub wykonać manewr, nie narażając przy tym siebie i innych uczestników ruchu. Wolniej w tym przypadku znaczy bezpieczniej - podkreśliła oficer prasowa KPP w Puławach.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].