Wypadek na drodze krajowej 74. Dwie osoby ciężko ranne

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę (8.09) wieczorem na drodze krajowej nr 74, na odcinku pomiędzy miejscowościami Liśnik Duży a Wólka Gościeradowska w powiecie kraśnickim. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe. Według ustaleń policji, 42-letni kierowca Volvo nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył Renault Clio, którego kierowca sygnalizował manewr skrętu. Siła uderzenia sprawiła, że Renault zderzyło się z jadącym z naprzeciwka Mercedesem.

Najpoważniej ucierpieli pasażerowie Volvo – 43-letnia kobieta i 12-letni chłopiec. Oboje doznali poważnych obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia – kierowcy Renault i Mercedesa – podróżowali sami i nie odnieśli obrażeń.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volvo nie dostosował prędkości. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady oraz wykonano czynności procesowe, które pozwolą ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku - informuje aspirant Marzena Sałata z KPP Kraśnik.