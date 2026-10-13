Wyniki Lotto i EuroJackpot z wtorku 13.10.2026. Szóstka na koncie czy dalej tylko marzenia o luksusach?

Wyniki lotto dzisiaj 13 października 2026 roku to dla wielu szansa na pożegnanie się z debetem i planowanie egzotycznych wakacji. Wystarczy kilka trafionych skreśleń, żeby twoja codzienność nabrała zupełnie innych barw i luksusowego tempa. Trzymaj kciuki za swoje liczby i sprawdź, co wypadło w dzisiejszych losowaniach Lotto, EuroJackpot czy Mini Lotto.