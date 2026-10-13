Wyniki Lotto 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 13.10.2026

Godzina 14:00: 10, 17, 18, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 49, 64, 65, 69, 74, 76, 79 oraz dodatkowo 10.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 13.10.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.