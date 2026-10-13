Wyniki LOTTO 13.10.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-10-13 14:15

Sprawdź aktualne wyniki Lotto dzisiaj 13 października 2026 i przekonaj się, czy wybrane przez Ciebie liczby zapewniły Ci właśnie wielkie pieniądze. W tym miejscu publikujemy zestawienie wylosowanych numerów dla gier: Lotto, Lotto Plus, EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swoje kupony z oficjalnymi danymi i zobacz, czy fortuna uśmiechnęła się do Ciebie w dzisiejszych losowaniach o miliony.

Maszyna losująca z wirującymi żółtymi kulkami z numerami. O aktualnych wynikach Lotto przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki Lotto 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 13.10.2026

Godzina 14:00: 10, 17, 18, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 49, 64, 65, 69, 74, 76, 79 oraz dodatkowo 10.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 13.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 13.10.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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