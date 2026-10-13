Alerty RCB nie docierają do części Polaków. Dostają tylko odwołania!

Alerty RCB w dwóch województwach. Jedni dostaną dwa SMS-y, inni tylko jeden

We wtorek, 13 października, około godz. 4:15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów wysłało wiadomości do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ponownie chodziło o rosyjski atak na Ukrainę, a nie o Polskę, a polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmiała wiadomość.

Jednak już około godz. 4:40 zagrożenie ustało. RCB zaczęło wysyłać kolejnego SMS-a: „ALERT RCB: UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK POWIETRZNY NA UKRAINĘ. BRAK ZAGROŻENIA NA TERENIE POLSKI”.

Dlaczego nie wszyscy dostali dwa alerty RCB?

RCB wyjaśniło, że pierwszy alert - ten o ataku - nie zdążył dotrzeć do wszystkich odbiorców. Wysyłkę przerwano, gdy pojawiła się informacja o ustaniu zagrożenia.

„Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia” – przekazało RCB.

Rosjanie zaatakowali Kijów i Lwów. Są ofiary

Rosyjskie ataki na Ukrainę trwały przez całą noc. W Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 12 zostało rannych.

Po godz. 4 nad Lwowem pojawiły się rosyjskie drony. Mieszkańcy słyszeli eksplozje i działanie obrony przeciwlotniczej. Mer miasta Andrij Sadowy poinformował o ataku.

W miejscowości Murowane pod Lwowem zestrzelony dron spadł na budynek mieszkalny. Zapaliły się dwa budynki i trzy samochody. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Na terenie Polski nic jednak się nie stało. Ataki na zachodnią Ukrainę zdarzają się od początku wojny, wtedy jednak RCB nie rozsyłało nocnych SMS-ów do Polaków, tak jak robi to dziś niemal każdego dnia.

Sonda Co myślisz o sposobie wysyłania alertów RCB? Wszystko jest w porządku, ostrzegania nigdy dość Jest ich za dużo, nie wszystkie są potrzebne Zablokowałem je Jest wiele do poprawki

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. ———— W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki. Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026