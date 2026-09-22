Wyniki LOTTO 22.09.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-22 14:13

Jakie liczby wygrały w Lotto 22.09.2026 w losowaniach Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto? Sprawdź swoje kupony i przekonaj się natychmiast, czy dzisiejsza pula nagród trafiła właśnie do Ciebie. Poniżej znajdziesz zestawienie wszystkich szczęśliwych numerów, dzięki którym błyskawicznie dowiesz się, czy dzisiejsze gry uczyniły Cię nowym milionerem.

Kupon Lotto z wytypowanymi liczbami oraz logo gry. Wyniki losowania z 22.09.2026 sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki Lotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 22.09.2026

Godzina 14:00: 5, 8, 13, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 41, 43, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 79 oraz dodatkowo 63.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 22.09.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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