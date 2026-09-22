Pożegnanie z debetem czy kolejna "trójka"? Wyniki Lotto, EuroJackpot i Ekstra Pensji z wtorku (22.09.2026)

Wyniki Lotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 22.09.2026

Godzina 14:00: 5, 8, 13, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 41, 43, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 79 oraz dodatkowo 63.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 22.09.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.