Pożegnanie z debetem czy kolejna "trójka"? Wyniki Lotto, EuroJackpot i Ekstra Pensji z wtorku (22.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-22 14:13

Wtorkowy wieczór to idealny moment na sprawdzenie, czy los w końcu postanowił konkretnie odmienić twoją codzienność. Dzisiejsze wyniki Lotto 22 września 2026 to zestaw liczb, które dla kogoś mogą oznaczać koniec zmartwień o raty kredytu i początek wiecznych wakacji. Zerknij na numery z EuroJackpot, Multi Multi oraz Ekstra Pensji i zobacz, czy twoje marzenia właśnie nabierają realnych kształtów.

Kupony Lotto, EuroJackpot i Multi Multi leżą na banknotach o różnych nominałach. Wyniki losowań znajdziesz w SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 22.09.2026

Godzina 14:00: 5, 8, 13, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 41, 43, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 79 oraz dodatkowo 63.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 22.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 22.09.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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