Wyniki LOTTO 22.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-22 13:30

Jakie liczby padły w Lotto 22.07.2026 roku w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskady oraz Mini Lotto? Dzisiejsze wyniki dają szansę na zgarnięcie wysokich wygranych i błyskawiczne dołączenie do grona szczęśliwych zwycięzców. Porównaj swój kupon z wylosowanymi zestawami i przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnął się los.

Szyld z niebieskim napisem LOTTO i gwiazdami na budynku. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 22.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 22.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 22.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 22.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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