Wyniki LOTTO 16.07.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-16 14:08

Wyniki Lotto dzisiaj 16 lipca 2026 to szansa na sprawdzenie, czy Twoje szczęśliwe liczby padły w losowaniach Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swój kupon z najnowszymi zestawami i przekonaj się, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Twojej kieszeni. Publikujemy oficjalne numery, które wyłonią nowych zwycięzców i wskażą, do kogo uśmiechnęła się fortuna w ten czwartek.

Szyld z napisem Lotto na elewacji budynku. O aktualnych wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 16.07.2026

Godzina 14:00: 7, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 30, 31, 32, 42, 43, 45, 53, 55, 61, 64, 65, 76, 78 oraz dodatkowo 14.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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