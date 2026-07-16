Koniec z liczeniem każdego grosza czy znowu tylko trójka? Wyniki Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto z 16.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-16 14:08

Dzisiejszy czwartek może być dniem, w którym twoje życie nabierze zupełnie nowych barw, a marzenia o wielkich podróżach staną się realnym planem na najbliższe tygodnie. Sprawdź wyniki Lotto z 16 lipca 2026 roku oraz rezultaty w grach Lotto Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Multi Multi oraz Kaskada, by przekonać się, ile warte są twoje dzisiejsze skreślenia. Zamiast głowić się nad rachunkami, porównaj liczby na kuponie z oficjalnymi komunikatami i przekonaj się, czy to właśnie tobie los postanowił dzisiaj sprawić potężną niespodziankę.

Niebieskie kule z numerami w maszynie losującej na tle logo Lotto. O wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki Lotto 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 16.07.2026

Godzina 14:00: 7, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 30, 31, 32, 42, 43, 45, 53, 55, 61, 64, 65, 76, 78 oraz dodatkowo 14.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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