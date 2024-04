W niedzielę (21 kwietnia) odbyła się II tura wyborów samorządowych. Głosowanie trwało w godz. 7-21 w tych miastach i gminach, w których podczas pierwszej tury nie udało się wyłonić kandydata z ponad 50 proc. poparciem. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, ostateczna frekwencja w II turze wyborów samorządowych w Krasnymstawie wyniosła 38,36 proc. (to mniej niż 7 kwietnia, bo wówczas, w I turze, głosowało 47,91 proc. uprawnionych).

Wyniki wyborów samorządowych w Krasnymstawie. Kto będzie burmistrzem?

Do walki o fotel burmistrza Krasnegostawu w II turze wyborów samorządowych stanęli dwaj kandydaci. To urzędujący burmistrz Robert Kościuk (KWW Roberta Kościuka; jest członkiem PiS) oraz Daniel Miciuła (KWW Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej 2024; nie należy do żadnej partii politycznej). PKW podała już oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Wynika z nich, że w Krasnymstawie wybrano nowego burmistrza. Daniel Miciuła zdobył bowiem 59,52 proc. głosów w II turze i pokonał tym samym urzędującego Roberta Kościuka (40,48 proc.).