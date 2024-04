Wybory samorządowe 2024. Powiaty w woj. lubelskim z najwyższą frekwencją

Ogólnopolska frekwencja w wyborach do godz. 17 wynosiła 39,43 proc. W porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi w 2018 r. jest niższa o prawie 2 punkty procentowe (było 41,65 proc.). Korzystniej to zestawienie wyglądało do godz. 12, kiedy dzisiejsza frekwencja przebiła poprzednią o niecały 1 punkt procentowy. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. natomiast o godz. 17 głosowanie miało za sobą 57 proc. uprawnionych.

Frekwencja w woj. lubelskim

PKW poinformowało, że wg stanu na godzinę 17 frekwencja w wyborach samorządowych w województwie lubelskim wyniosła 41,73 proc. To jeden z lepszych wyników spośród wszystkich województw w całej Polsce. Na tle innych miast wojewódzkich nie najgorzej wypadł także Lublin, gdzie zagłosowało 36,06 proc. do tego uprawnionych (najlepiej – Warszawa 41,59 proc., najgorzej Katowice – 33,11 proc.)

Jeśli wziąć pod lupę dane z powiatów, frekwencja przedstawia się następująco:

bialski 43,4 proc.

biłgorajski 43,23 proc.

chełmski 45,54 proc.

hrubieszowski 40,77 proc.

janowski 46,48 proc.

krasnostawski 41,38 proc.

kraśnicki 43,25 proc.

lubartowski 45,75 proc.

lubelski 41,59 proc.

łęczyński 43,17 proc.

łukowski 46,88 proc.

opolski 42,12 proc.

parczewski 44,21 proc.

puławski 38,75 proc.

radzyński 48,33 proc.

rycki 44,5 proc.

świdnicki 37,23 proc.

tomaszowski 44,75 proc.

włodawski 46,38 proc.

zamojski 44,14 proc.

Biała Podlaska 40 proc.

Chełm 36,32 proc.

Lublin 36,06 proc.

Zamość 36,48 proc.

