Wybory samorządowe 2024. Ile osób zagłosowało w Lublinie i województwie lubelskim?

7 kwietnia w Polsce trwają wybory samorządowe. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7:00 i zgodnie z planem mają zostać zamknięte o 21:00. Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 13:30 zorganizowała konferencję prasową, na której podano dane dotyczące frekwencji na godzinę 12:00.

"Frekwencja w wyborach samorządowych do godz. 12. wyniosła 16,52 proc" - poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Jak poinformowano, w całym kraju do tego czasu wydano karty 4 773 413 uprawnionym do głosowania. Łącznie w Polsce jest 28 895 220 uprawnionych. W porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku frekwencja jest wyższa prawie o 1 proc.

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Lublinie i w województwie lubelskim

PKW poinformowało, że na godzinę 12:00 frekwencja w wyborach samorządowych w województwie lubelskim wyniosła 17,73 proc. To jeden z lepszych wyników spośród wszystkich województw w całej Polsce. Na tle innych miast wojewódzkich dobrze wypadł także Lublin, gdzie zagłosowało 17,15 proc. do tego uprawnionych. Lepiej jest jedynie w Olsztynie, tam głos oddało 17,52 proc.

Wybory 2024. Frekwencja w województwach do godz. 12: