Wybory samorządowe 2024. Pisarz Marcin Wroński wycofał się z walki o fotel prezydenta Lublina

Marcin Wroński nie będzie kandydował na prezydenta Lublina

Marcin Wroński potwierdził swój start w wyborach na prezydenta Lublina 18 stycznia. Lubelski autor znanego cyklu kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim zaskoczył tą deklaracją wiele osób, bo do tej pory nie był zaangażowany w politykę. Wroński mówił wtedy, że „bardzo zależy mu na dialogu” i dlatego prowadzi rozmowy „z ludźmi z bardzo różnych środowisk politycznych i samorządowych”, by wkrótce zdecydować, z jakiego komitetu wystartuje w kwietniowych wyborach. Nieco ponad miesiąc później pisarz przyznał, że wycofuje się z walki o fotel prezydenta miasta.

– Nie będę kandydował na prezydenta Lublina. Mogę to potwierdzić – powiedział Marcin Wroński w rozmowie z „Jawnym Lublinem”.

Pisarz Marcin Wroński powalczy o mandat radnego?

Z dalszej części rozmowy z portalem wynika jednak, że pisarz nie wyklucza startu w kwietniowych wyborach samorządowych, ale jako kandydat do Rady Miasta Lublin. Choć póki co „niczego nie potwierdza ani nie zaprzecza”, to przyznał, że prowadzi rozmowy z Polską 2050. To z kolei oznacza, że jeśli przyniosą one skutek, to pisarz będzie mógł ubiegać się o mandat radnego startując… z listy komitetu wyborczego aktualnego prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Wynika to z poparcia udzielonego Żukowi przez partie tworzące tzw. koalicję 15 października (PO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica) oraz Wspólny Lublin, które oficjalnie ogłoszono 16 lutego.

Wybory samorządowe 2024. Kto kandyduje na prezydenta Lublina?

Aktualnie swój start w kwietniowych wyborach na prezydenta Lublina potwierdził obecny włodarz miasta Krzysztof Żuk, który rządzi nim od 2010 r. Choć od lat jest związany z Platformą Obywatelską, to przystąpi do nich jako kandydat własnego komitetu wyborczego. Spod szyldu Prawa i Sprawiedliwości o objęcie władzy w Lublinie będzie się starać Robert Derewenda, który jest radnym miejskim (klub radnych PiS), a od 2022 roku kieruje lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024?

Pierwsza tura wyborów samorządowych w 2024 r. odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia. Dwa tygodnie później zaplanowano natomiast głosowania w ramach drugiej tury. Ta odbędzie się 21 kwietnia (również w niedzielę).