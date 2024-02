QUIZ. Te przysłowia znają nawet dzieci. My zaczynamy, ty kończysz! 8/10 to minimum

Związany z Prawem i Sprawiedliwością Waldemar Jakson rządzi Świdnikiem od 1998 roku. Podczas wtorkowej konferencji prasowej, a następnie w mediach społecznościowych oznajmił, że obecna kadencja jest jego ostatnią.

„Zdecydowałem, że nie będę startował w wyborach samorządowych na stanowisko burmistrza Świdnika. Świdniczanie darzyli mnie zaufaniem przez 25 lat. W każdych wyborach samorządowych wybierany byłem w pierwszej turze, co jest dla mnie wielkim powodem do dumy i za co dziękuję” – napisał urzędujący burmistrz. – „Przez całe minione ćwierćwiecze w centrum mojej zawodowej uwagi było dobro miasta. Tu się urodziłem, wychowałem i pewnie pozostanę do końca życia. Zawsze starałem się porozumieć ze wszystkimi mieszkańcami, niezależnie od ich poglądów politycznych, pytając, co dobrego możemy jeszcze zrobić dla Świdnika (…). Sprawując funkcję burmistrza było wiele trudnych momentów, ale przyszłość napawa mnie bardzo dużym optymizmem – zrealizowałem obietnice, które dałem mieszkańcom Świdnika” – dodał.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że o fotel włodarza miasta w kwietniowych wyborach będzie się starał dotychczasowy zastępca Jaksona, czyli Marcin Dmowski, któremu ustępujący burmistrz udzielił poparcia wskazując, iż przyczynił się on do „dynamicznego rozwoju miasta”.

„Marcin Dmowski, który wraz ze mną realizował program nakreślony z udziałem mieszkańców, program radnych, mój, z którym również się utożsamiał, zasługuje na zaufanie świdniczan. Członkowie Platformy Obywatelskiej określają go jako trochę zbyt pisowskiego, zwolennicy PiS mówią, że jest za bardzo jak z Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem wskazuje to, że jest w stanie pogodzić obie postawy polityczne” – stwierdził Jakson.

Mający poparcie PiS i Solidarności Marcin Dmowski zmierzy się w wyborach na burmistrza Świdnika z radną powiatową Edytą Lipniowiecką, startującą z ramienia KWW Koalicji 15 października. To pierwsza kobieta, która ubiega się o to stanowisko. Lipniowiecka ma poparcie Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz ugrupowania Świdnik Wspólna Sprawa.

Wiadomo już także, że do walki o władzę w mieście stanie też kandydat wystawiony przez KWW Projekt Świdnik, którego oficjalnie mamy poznać podczas konferencji prasowej po południu 29 lutego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej będzie nim radny rady miasta Świdnik, Marcin Magier.

Pierwsza tura wyborów samorządowych w 2024 r. odbędzie się 7 kwietnia (niedziela). Dwa tygodnie później zaplanowano natomiast głosowania w ramach drugiej tury. Ta odbędzie się 21 kwietnia.