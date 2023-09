Wyborcze banery w Lublinie. Część jest już zniszczona [GALERIA]

QUIZ. Sobotnia ortografia. "Ó" czy "u"? Te wyrazy to koszmar Polaków!

Część ulicy Jana Pawła II w Lublinie jest jednym z prawdziwych rekordzistów pod względem liczby plakatów wyborczych. Wielu mieszkańców jest zszokowanych, że jest ich aż tak dużo.

- Nie rozumiem, po co ich aż tyle. I to jeden kandydat ma kilka banerów w tym samym miejscu. Po co? – pyta jedna z mieszkanek Lublina.

Jest tam także wiele zniszczonych plakatów. Czy mieszkańcom tej części Lublina aż tak przeszkadzają? Zniszczonych banerów w centrum miasta jest wiele. Są porozrywane, pomalowane, czy po prostu zniszczone.

Jaka jest kara za zniszczenie plakatów wyborczych?

Polskie prawo mówi, że podczas trwania kampanii wyborczej wszystkie materiały zawierające oznaczenia konkretnego komitetu wyborczego, podlegają ochronie prawnej. Nie można ich zatem niszczyć, brudzić czy usuwać. Każdemu, kto nie zastosuje się do tych zakazów, grozi wysoka kara grzywny, o której wysokości decyduje sąd. Można zapłacić do 5 tys. zł mandatu. Jeżeli jednak straty przewyższą tę kwotę, to podejrzanemu grozi kara więzienia.