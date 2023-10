Wszystkich Świętych 2023. Ile kosztują znicze w Lublinie? Sprawdziliśmy to!

Ceny sprawdziliśmy na stoiskach przy cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. To największa metropolia w mieście! Wzdłuż alejki prowadzącej do jego wejścia można spotkać wiele stoisk oferujących znicze oraz wiązanki. Ile zapłacimy za nie?

Ceny zniczy w Lublinie 2023

Ceny i wybór zniczy w Lublinie jest dość szeroki. Ceny najprostszych produktów tego typu zaczynają się już od 3,50 zł za sztukę. Za te średniej wielkości najczęściej należy zapłacić w granicach od 10 do 20 zł, w zależności od tego, czy mają prosty, czy bardziej ozdobny kształt. Z kolei ceny największych, najbardziej okazałych i wyróżniających się ozdobami zniczy wahają się od 30 zł do nawet 150 zł. Jeśli zaś chodzi o same wkłady, to tutaj różnica w cenie również zależy od ich wielkości. Ceny zaczynają się już od około 2 zł (za te najmniejsze) i w większości kończą się w okolicach 20 zł (za największe).

Ceny kwiatów i wiązanego w Lublinie 2023

Przy cmentarzu na Majdanku w Lublinie da się zauważyć przede wszystkim sprzedawane w donicach wrzosy i kolorowe chryzantemy. Ich koszt, podobnie jak w przypadku zniczy, uzależniony jest przede wszystkim od wielkości wybranej rośliny. Aktualnie ceny wrzosów najczęściej oscylują wokół 10 zł, zaś w przypadku chryzantem – głównie spotkaliśmy się z przedziałem od 20 do 40 zł. Z kolei za kompozycje wykonane ze sztucznych kwiatów należy zapłacić od 40 do około 150 zł.