Wojsko poderwało myśliwce. Dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

To była noc pełna napięcia. Szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła, poinformował o dwukrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Do incydentów doszło w nocy z wtorku na środę. Czy to rosyjska prowokacja? Jakie działania podjęło wojsko i czy Polakom grozi niebezpieczeństwo?

Gen. Kukuła: "Doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej gen. Wiesław Kukuła przekazał niepokojące informacje.

- Niestety mieliśmy sytuację, kiedy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – powiedział Kukuła.

Szef Sztabu Generalnego uspokoił jednak, że naruszenia te nie miały żadnych konsekwencji, a służby w pełni kontrolowały sytuację.

Wojsko wyciągnęło wnioski z incydentu w Osinach. Dodatkowe środki do ochrony nieba

Gen. Kukuła podkreślił, że szybka reakcja i pełna kontrola sytuacji były możliwe dzięki wyciągnięciu wniosków z eksplozji drona, do jakiej doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia w Osinach.

- Zaangażowaliśmy znaczne, dodatkowe środki do ochrony polskiego nieba – oświadczył gen. Kukuła.

Szczegóły incydentów. Co wiemy o naruszeniach przestrzeni powietrznej?

Na chwilę obecną nie są znane szczegóły dotyczące rodzaju obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ani ich pochodzenia. Wojsko Polskie prowadzi dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

