Lublin. Wojewoda kazał ściągnąć krzyż ze ściany. Szokujący wpis księdza

Nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podjął kontrowersyjną decyzję o ściągnięciu krzyża ze ściany w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Urzędnik podczas konferencji prasowej wyjaśniał, że ściągnięcie krzyża nie jest happeningiem, ani polityczną demonstracją. Zmian w wystroju urzędu wojewódzkiego jest więcej. Krzysztof Komorski nakazał, by w budynku zostały wyeksponowane flagi Unii Europejskiej.

- Poprosiłem o zdjęcie krzyża i przygotowanie do wniesienia flag unijnych. Nie jest to działanie, które byłoby obliczone na jakiś happening. Broń Boże. Jest to normalna czynność, która dla mnie jako urzędnika jest czymś normalnym - tłumaczył Krzysztof Komorski.

Nowe porządki w lubelskim urzędzie wojewódzkim nie wszystkim się spodobały. Decyzję wojewody w szokujących słowach skrytykował ks. Janusz Chyła.

- Do tej pory w Polsce krzyże zdejmowali hitlerowcy i komuniści - napisał duchowny znany z aktywności na portalu X.

Kim jest ks. Janusz Chyła?

Ks. Janusz Chyła jest katolickim duchownym i proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (woj. kujawsko-pomorskie). Nie jest związany z archidiecezją lubelską, lecz z diecezją pelplińską. Komentarze ks. Chyły są jednak znane w całej Polsce z powodu jego zaangażowania w media społecznościowe. Na portalu X obserwuje go ponad 38 tysięcy użytkowników! Ks. Chyła napisał nawet książkę pt. "Ewangelia na Twitterze". Ponadto jest doktor teologii, wykładowcą teologii dogmatycznej oraz członkiem zakonu Rycerzy Kolumba.

Do tej pory w Polsce krzyże zdejmowali hitlerowcy i komuniści. https://t.co/drhdTUmiKw— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) December 22, 2023

