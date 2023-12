30-latek nie żyje, 8 osób rannych. Tragiczny wypadek busa w woj. lubelskim

i Autor: KPP Tomaszów Lubelski Lubelskie. Ukraiński bus wjechał w ciężarówkę. 30-latek zginął na miejscu

Tragiczny wypadek

Lubelskie. Ukraiński bus wjechał w naczepę ciężarówki. 30-latek zginął na miejscu

vera | PAP 10:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w Bełżcu w woj. lubelskim. Ukraiński bus zderzył się z ciężarówką stojącą w kolejce do przejścia w Hrebennem. Na miejscu zginął mężczyzna w wieku 30 lat, a 8 osób trafiło do szpitali.