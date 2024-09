Wojciech wrócił do domu z poparzeniami 3. stopnia. Ukrywał prawdę. Mężczyzna zmarł

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 15 na 16 stycznia 2024 roku. Czterech mężczyzn piło alkohol w mieszkaniu w gminie Jeziorzany (woj. lubelskie). Według ustaleń śledczych oskarżony zaczął zarzucać 26-latkowi, że spotyka się za plecami z jego bliską znajomą. Atakowany mężczyzna stanowczo temu zaprzeczał i starał się załagodzić konflikt. Oskarżony zaczął straszyć znajomego, wziął kanister z rozcieńczalnikiem, polał mężczyznę i podpalił. Płonący 26-latek wybiegł z mieszkania i rzucił się na śnieg, aby ugasić ubranie. Jego kompani w żaden sposób mu nie pomogli. Zmarł po kilku tygodniach w szpitalu.

Kamil P. nie przyznaje się do winy

Podczas rozpoczęcia procesu w czwartek przed Sądem Okręgowym w Lublinie prokurator Krzysztof Sokół z Prokuratury Rejonowej w Lubartowie oskarżył Kamila P. o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych mężczyzna działał w zamiarze ewentualnym. Przed sądem odpowiada również za pozbawienie wolności dwóch osób, znęcanie się i wywieranie wpływu groźbą lub przemocą na świadkach oraz posiadanie substancji odurzających.

31-latek nie przyznał się go głównego zarzutu. Tłumaczył, że nie chciał zabić pokrzywdzonego. Główny oskarżony był wcześniej karany. Grozi mu dożywocie.

- To miał być głupi żart, nie chciałem mu krzywdy zrobić. Polałem mu po nogach trochę tego rozpuszczalnika, buchnął ogień (…) Byliśmy pod wpływem takiego alkoholu i narkotyków, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta sytuacja aż tak źle wygląda - opisał.

Wyjaśniał, że rozpuszczalnik był w plastikowej, około 5-litrowej bańce. - To było tylko chlupnięcie, a nie, że wylewałem dłuższy czas. Mogło to być ze szklankę, mniej niż pół litra, ale trudno mi powiedzieć - mówił w czwartek oskarżony, dopytywany przed sąd. Zaznaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że swoim zachowaniem może doprowadzić do śmierci kolegi.

Współoskarżony Roman K. przyznał się w czwartek do zarzutów pomocnictwa i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jego obrońca zaproponowała karę łączną dwóch lat więzienia, na co prokurator i pełnomocnik oskarżycielki wyrazili zgodę. Z aktu oskarżenia wynikało, że feralnego wieczoru, po podpaleniu znajomego i powrocie do domu oskarżony zaczął grozić i bić również drugiego mężczyznę, czemu przyglądał się Roman K. Główny oskarżony zabronił pokrzywdzonym wyjść z mieszkania mimo ich zapewnieniom, że nikomu nie powiedzą o tym, co się wydarzyło. Po jakimś czasie Kamil P. się uspokoił i mężczyźni dalej pili alkohol i brali środki odurzające.

Poszkodowany 26-latek kłamał, że przewrócił się na ognisko

Po powrocie do domu 26-letni Wojtek M. kłamał, że podczas imprezy przypadkowo przewrócił się na ognisko. Rodzina przerażona widokiem rozległych oparzeń na jego ciele zawiozła go do lekarza, który pilnie zalecił wezwanie pogotowia ratunkowego. Ranny trafił na oddział intensywnej terapii z oparzeniami III stopnia obejmującymi 40 proc. ciała. Mimo leczenia zmarł po kilku tygodniach, na początku marca br.

Dramat we wsi Przytoczno. Kamil P. wzbudzał strach

Do zdarzenia doszło we wsi Przytoczno, gdzie mieszkał Kamil P. Trafił tam niedawno, rodzice kupili mu mieszkanie w byłym budynku pracowników PGR. Tak, żeby był od nich jak najdalej. Bo Kamil P. wzbudzał jedynie strach i zniechęcenie w każdym, kto go znał. - To wariat, psychopata - starszy człowiek, spotkany pod sklepem lekko kuli się na wspomnienie bandyty. Choć dzielą go z młodym człowiekiem pokolenia wie, że Kamil P. pobiłby go, gdyby się na niego krzywo spojrzał. - Cierpienie innych sprawiało mu przyjemność - dodaje.

