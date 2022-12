Wojciech B. ruszył na własnego ojca z kablem od radia, by go udusić. Dramatyczne sceny pod Tomaszowem Lubelskim

Tuż po godzinie 4:00 rano dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej do której doszło w jednym z domów na terenie gminy Susiec.- Syn chciał mnie udusić - krzyczał do słuchawki starszy mężczyzna. Skierowani na miejsce policjanci zastali w domu 61-letniego zgłaszającego. W domu nie było już natomiast Wojciecha B., który uciekł.- Jak ustalono, 38-letni nietrzeźwy syn zgłaszającego, wszedł do jego pokoju gdy ten spał i odgrażając się wszczął z nim awanturę, w trakcie której próbował udusić go kablem. Podczas szarpaniny kabel został przerwany, a 38-latek odciągnięty przez drugiego syna. 61-latkowi w tym czasie udało się wezwać pomoc - opowiada mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Wojciech B. wpadł w ręce policji po kilku godzinach. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa swojego ojca. Postanowieniem sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

