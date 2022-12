Lublin. Zatrzymanie uczestnika śmiertelnego pobicia

29-latek poszukiwany listem gończym wpadł w ręce funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W maju 2016 r. brał udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Na drodze w pobliżu Skaryszewa w powiecie radomskim starły się grupy pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli, a w czasie zdarzenia śmierć poniósł 33-latek z tego drugiego miasta. To już kolejny zatrzymany do tej sprawy mężczyzna. We wrześniu kryminalni ujęli w Lublinie 34-latka, który wrócił do Polski po kilkuletnim pobycie za granicą.

Pseudokibic ukrywał się na Czechowie w Lublinie

29-latek został namierzony w mieszkaniu na Czechowie w Lublinie. Był zaskoczony zatrzymaniem. Mężczyzna już trafił za kratki, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok w tej sprawie, tj. 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

