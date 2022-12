To były sceny jak z filmu akcji. 30-latek nic nie robiąc sobie z wezwań funkcjonariuszy, rozpoczął szaleńczy rajd ulicami Lublina. Jak szybko ustalili policjanci, uciekinier miał ku temu jeden powód - auto, którym jechał, zostało skradzione w weekend. - Kierowca Audi jednak nie zastosował się do wydawanych poleceń i ruszył do ucieczki. Pościg trwał przez kilka ulic. Mężczyzna zakończył swój rajd na sygnalizatorze oraz znaku drogowym przy ulicy Nadbystrzyckiej. Później próbował uciekać pieszo. Został jednak szybko zatrzymany i obezwładniony przez interweniujących policjantów - czytamy na stronie lubelskiej policji. O dalszym losie 30-latka zdecyduje teraz sąd.

Policyjny pościg za sprawczynią kolizji! Kobieta była kompletnie pijana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.