Włamał się do kościoła i ukradł skarbonkę. Razem ze stolikiem

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że pod koniec listopada z jednego z kościołów w Radzyniu Podlaskim nieznany sprawca ukradł skarbonę z pieniędzmi. Okazało się, że złodziej ukradł kasetkę z datkami razem z drewnianym stolikiem, do którego była przytwierdzona. Straty zostały oszacowane na około 1400 złotych. W miniony piątek policjanci zatrzymali w tej sprawie 46-latka. Mężczyzna przyznał się do winy. - Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna po wyniesieniu stolika ze skarboną najpierw na jednej z ulic połamał go, a następnie już z samą skarboną poszedł do swojego kolegi. Tam wspólnie z 54-latkiem rozcięli kasetkę - powiedział starszy aspirant Piotr Mucha, oficer prasowy KPP w Radzyniu Podlaskim. 46-latek zabrał z kasetki 1000 zł. Uszkodzoną skarbonę pozostawił koledze "żeby sprzedał na złomie". Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

