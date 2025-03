Włoska stolica bliżej niż myślisz! Kolejne polskie lotnisko z połączeniem do Rzymu

Rzym na wyciągnięcie ręki! Nowe połączenie z Lublina

Jak poinformował Port Lotniczy Lublin, połączenia do Rzymu na lotnisko Fiumicino będzie realizował włoski przewoźnik Aeroitalia. Jak podkreślił prezes Krzysztof Matuszczyk, stolica Włoch była "jedną z najbardziej oczekiwanych destynacji przez naszych pasażerów"

Lotnisko Fiumicino to główny port w stolicy Italii. Dzięki temu portowi przesiadkowemu zyskujemy też możliwość wygodnej podróży, na jednym bilecie, dzięki trasom naszego partnera, na Sycylię, Sardynię a także do Rumunii.

– powiedział Matuszczyk.

Na początek samoloty pomiędzy Lublinem a Rzymem będą latały dwa razy w tygodniu – w soboty i wtorki.

- W szczycie sezonu letniego Aeroitalia zapowiada uruchomienie trzech połączeń w tygodniu - dodał w komunikacie prasowym rzecznik PLL Lublin Piotr Jankowski.

Aeroitalia to nowa, zawiązana w 2022 roku, prywatna linia lotnicza. Port Lotniczy w Lublinie jest jedynym lotniskiem w Polsce i tej części Europy dokąd będzie latał ten włoski przewoźnik.

Nie tylko Rzym. Nowością lotniska do Lublina również Girona

Loty do Rzymu to nie jedyna marcowa nowość na lubelskim lotnisku. Od 31 marca będą realizowane loty na lotnisko Girona Barcelona w Hiszpanii. Według zapowiedzi linii Ryanair, loty do Barcelony-Girony będą wykonywane przez cały rok, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Przewoźnik ten zapowiada także zwiększenie od kwietnia częstotliwości lotów z Lublina do Bergamo.

Natomiast od kwietnia Polskie Linie Lotnicze LOT będą obsługiwały codziennie połączenie między Lublinem a Warszawą. Obecnie z Lublina do stolicy można polecieć pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i niedziele.

Jak przekonują władze PL Lublin zwiększenie liczby lotów do Warszawy daje nie tylko najszybsze połączenie ze stolicą, ale przede wszystkim możliwość skorzystania z lotniska Chopina jako portu przesiadkowego, do dalszych lotów w Europie i na całym świecie. Pasażerowie mogą dzięki dogodnej przesiadce, po stosunkowo niedługim czasie oczekiwania w Warszawie skorzystać z blisko 30 destynacji m.in. do Amsterdamu, Brukseli, Oslo, Berlina, Paryża, Frankfurtu, Monachium, ale też do Toronto, Nowego Jorku czy Chicago. Połączenie przez Warszawę pozwala także na szybkie dotarcie do krajowych lotnisk - Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Gdańska.

Z Lublina m.in. do Londynu, Mediolanu czy na Rodos

Z lubelskiego lotniska realizowane są loty m.in. do Londynu-Luton, Mediolanu, Dublina, Rzymu, a w sezonie wakacyjnym także m.in. do Splitu, Heraklionu, Hurghady, Rodos.

W listopadzie 2024 r. roku otwarto tu terminal cargo o powierzchni blisko dwóch tys. metrów kwadratowych. Koszt budowy terminalu wyniósł 18 milionów złotych, a inwestycja została sfinansowana z kredytu.

W lutym 2025 r. na lubelskim lotnisku otwarto dwie nowe linie skanerów do prześwietlania bagaży. Inwestycja, która ma ułatwić i przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa podróżnych kosztowała 6 mln zł.

Lotnisko w Lublinie - historia

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.

W 2024 r. lubelskie lotnisko obsłużyło blisko 426 tys. pasażerów, czyli ok. 27 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był sierpień, kiedy przez terminal przewinęło się 57 tys. podróżnych. To połączenia wakacyjne przyczyniają się do zwiększenia ruchu pasażerskiego na lotnisku.

Portu Lotniczy Lublin spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

