Nauka bez granic

Erasmus nie tylko dla młodych. Seniorzy ruszają w świat!

Wielu osobom program Erasmus kojarzy się głównie ze studentami, którzy w ramach wymiany akademickiej wyjeżdżają do innych krajów, by zdobywać wiedzę i doświadczenie. Okazuje się jednak, że takie przygody są również skierowane do ciekawych świata seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić i co oferuje program?