i Autor: Shutterstock,

Kto zyska?

Seniorzy otrzymają prezent na święta od ZUS. Te osoby mogą liczyć na podwójną emeryturę!

Grudzień to magiczny miesiąc w roku obfitujący w rodzinne spotkania oraz oczywiście prezenty! Na niespodzianki mogą liczyć nie tylko najmłodsi, ale również seniorzy, którzy w tym roku otrzymają nie lada prezent do ZUS. Choć co prawda nie jest to żadna dodatkowa premia finansowa, to z pewnością wywoła uśmiech na twarzy wielu emerytów.