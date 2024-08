Zakochana para z Puław. Połączyła ich miłość i wstręt do uczciwej pracy. Włamywali się do myjni samoobsługowych

Zamość. Nawałnica sparaliżowała miasto. Straty to ponad milion złotych

Upał do 33 stopni i burze! Eksperci nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 25.08.2024]

Co cię czeka w dniach 25-31 sierpnia 2024? Przepowiednia jednym obiecuje miłość, innym rozwiązanie problemów, a jeszcze innym sporo zaskoczeń w życiu. Co horoskop na nadchodzący tydzień ma dla ciebie? Przejdź do galerii zdjęć.