Wiejski Sprzęt Kaskaderski? WSK znów w centrum uwagi podczas zlotu w Świdniku

Produkt Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) ze Świdnika cieszył się na przestrzeni lat zmienną renomą. Początkowo posiadacz motocykla tej marki mógł powiedzieć, że jest w czepku urodzony, nakładając modne podówczas kaski "orzeszki". Ba, śpiewano o wuesce piosenki... WSK WSK...W jak Wiosna S jak Stach, K jak kocham Stacha wiosną - to słowa przeboju Danuty Rinn i Bogdana Czyżewskiego z 1968 roku. Potem image produktu ze Świdnika zauważalnie podupadł...

"Wiejski Sprzęt Kaskaderski" - rozszyfrowywano skrót WSK w latach dziewięćdziesiątych.

Z biegiem lat wueski stały się kultowe - z garaży, szop, składzików wygrzebywano mniej lub bardziej zmitrężone czasem i przebiegiem egzemplarze i kunsztownie odnawiano. - Trzy lata i jakaś tam suma pieniędzy - podlicza pan Wojciech (57 l.) z Siedlec. Jaka? Ze względu na mir domowy nie chce mówić konkretnie, gdyż suma ta jest jak można się domyślić sporo wyższa od oficjalnie podanej do wiadomości pani domu. - Gdybym mógł kupić WSK za tyle, ile mówiłem w domu, wziąłbym od razu siedem sztuk - uśmiecha się pod wąsem. Wprawdzie wśród maszyn łatwo było znaleźć motocykle powiedzmy... bardziej dostojne, jak choćby BMW czy Indiana, ale WSK to WSK...

Kulminacyjnym momentem było sobotnie południe, kiedy to lśniące chromem maszyny ruszyły w paradzie ulicami miasta. Charakterystyczny dźwięk silnika 125 montowanego w WSK rozbrzmiewał w całym mieście. Naprawdę, jest co wspominać i... czekać na XVIII odsłonę zlotu.

