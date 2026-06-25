Pogoda dla Lublina na weekend 26-28 czerwca

Nadchodzące dni w Lublinie to zapowiedź prawdziwie letniej aury, choć nie od razu pokaże ona swoje najcieplejsze oblicze. Prognoza na weekend od 26 do 28 czerwca wskazuje na wyraźny trend – z każdym dniem będzie coraz cieplej i bardziej słonecznie. Mieszkańcy mogą już planować aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Piątek jeszcze z chmurami, ale już bardzo ciepły

Weekend rozpocznie się w Lublinie dniem, w którym dominować będą chmury. Mimo pochmurnego nieba temperatura będzie już bardzo wysoka. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 31 stopni Celsjusza, co zapowiada bardzo ciepłe popołudnie. Noc z piątku na sobotę również nie przyniesie ochłody – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 19 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota ze słońcem i stabilną temperaturą

W sobotę pogoda w Lublinie ulegnie znaczącej poprawie. Chmury całkowicie ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, które pozostanie z nami już do końca weekendu. Temperatura maksymalna będzie nieznacznie wyższa niż w piątek i sięgnie niemal 32 stopni Celsjusza. Zmianę odczujemy natomiast w nocy, która okaże się chłodniejsza od poprzedniej. Słupki rtęci spadną do około 17 stopni, dając chwilę wytchnienia od ciepła. Wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Niedziela z kulminacją upałów

Ostatni dzień weekendu będzie zdecydowanie najgorętszy. Słoneczna pogoda utrzyma się, a temperatura poszybuje w górę jeszcze mocniej. Prognozy dla Lublina wskazują, że w niedzielne popołudnie termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. To będzie dzień, w którym warto szukać cienia i ochłody. Noc z niedzieli na poniedziałek także zapowiada się na bardzo ciepłą, z temperaturą minimalną w okolicach 20 stopni, co oznacza, że upał będzie odczuwalny niemal przez całą dobę.

Jak wykorzystać taką pogodę w Lublinie?

Prognoza na najbliższy weekend stwarza idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Gwarancja braku opadów i mnóstwo słońca to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują aktywny wypoczynek. Zarówno sobota, jak i niedziela, będą doskonałym czasem na wycieczki, relaks nad wodą czy spotkania z przyjaciółmi w plenerze. Szczególnie gorąca niedziela zachęca do szukania wytchnienia w cieniu drzew w parkach lub w pobliżu miejskich terenów zielonych. To doskonała okazja, by w pełni cieszyć się latem.

Dane pogodowe: OpenWeather