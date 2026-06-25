QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-25 4:58

W czwartkowym quizie z geografii zapraszamy na test geograficzno-sportowy. Stolice państw, które grają na MŚ 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie to bułka z masłem? Przekonamy się, ponieważ pytań jest aż 20. Już 15 poprawnych odpowiedzi da wirtualny medal od dziennikarzy z naszej redakcji. Powodzenia!

Widok z lotu ptaka na rozległe miasto z licznymi budynkami mieszkalnymi i biurowymi, przecięte szerokimi ulicami, z zielonym parkiem i boiskiem sportowym pośrodku. W tle widać pasma górskie pod zachmurzonym niebem. Więcej o stolicach państw na naszym portalu.
Autor: Unsplash.com Stolica państwa, które gra na mundialu
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?

Czwartkowy quiz z geografii i sportu. Stolice państw, które mają reprezentację na mundialu

Geografia i sport w jednym? Jak najbardziej. Przed naszymi czytelnikami 20 pytań o państwa, które grają na tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Pytamy o gospodarzy, kraje z Europy, ale również te najmniej oczywiste. W każdym pytaniu dajemy czytelnikom "Super Expressu" 3 możliwe odpowiedzi i tylko jedna jest poprawna. Zalecamy ostrożność, bo w niektórych krajach czyhają pułapki. Przyda się znajomość mapy, a jednocześnie przypomnicie sobie, kto bardzo dobrze radzi sobie w piłce nożnej. Życzymy powodzenia, a od 15 punktów przyznajemy wirtualne medale!

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Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.

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