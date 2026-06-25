QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów

Czwartkowy quiz z geografii i sportu. Stolice państw, które mają reprezentację na mundialu
Geografia i sport w jednym? Jak najbardziej. Przed naszymi czytelnikami 20 pytań o państwa, które grają na tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Pytamy o gospodarzy, kraje z Europy, ale również te najmniej oczywiste. W każdym pytaniu dajemy czytelnikom "Super Expressu" 3 możliwe odpowiedzi i tylko jedna jest poprawna. Zalecamy ostrożność, bo w niektórych krajach czyhają pułapki. Przyda się znajomość mapy, a jednocześnie przypomnicie sobie, kto bardzo dobrze radzi sobie w piłce nożnej. Życzymy powodzenia, a od 15 punktów przyznajemy wirtualne medale!
Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.