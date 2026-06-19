Szybki quiz o 1. kolejce mundialu. Pamiętasz, co się działo na początku MŚ? Messi, Vozinha, Szymon Marciniak

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

Mundial 2026: Szybki quiz o 1. kolejce MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku

1. kolejka XXIII mistrzostw świata zakończyła się 18 czerwca, w godzinach porannych polskiego czasu. Mecz Uzbekistan - Kolumbia zamknął zmagania w ramach pierwszej serii gier. Nie zabrakło emocjonujących starć, kontrowersji, rekordów i niespodzianek. W naszym quizie o mundialu skupiamy się na gwiazdach, bohaterach drugiego planu, a nawet arbitrze jednego z meczów. Pamiętacie, który z doświadczonych bramkarzy podbił serca fanów na całym świecie? Kto zdobył hat-tricka, a kto nie zdołał pokonać bramkarza rywali? Która reprezentacja najbardziej zawiodła, a która wypadła najefektowniej? Jak poradzili sobie gospodarze? W trakcie rozwiązywania quizu o MŚ 2026 po raz kolejny można westchnąć i zapytać "Dlaczego nas tam nie ma?".

Czym jest quiz?

Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne. Zapraszamy do wspólnej zabawy z redakcją "Super Expressu. W naszym serwisie znajdziecie quizy z przeróżnych dziedzin, od sportu, przez film, do nauk ścisłych.