„Walka” na polskiej granicy. Nadbużański Oddział Straży Granicznej udostępnia wideo

Zamiast interwencji – wiosenny spektakl

Nadbużański Oddział Straży Granicznej pochwalił się wyjątkowym materiałem z wschodniej granicy. Funkcjonariusze, prowadząc standardową obserwację za pomocą systemu kamer rozmieszczonych wzdłuż granicy, zauważyli ruch. Początkowo mogło się wydawać, że chodzi o próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Szybko okazało się jednak, że bohaterami nagrania są… zające.

Widok zwierząt natychmiast skojarzono z trwającymi świętami wielkanocnymi, których symbolika od lat związana jest właśnie z tym gatunkiem.

Pierwszy dzień kontroli na granicach

„Boksujące” zające uchwycone na nagraniu

Na udostępnionym wideo widać moment, w którym dwa zające stają na tylnych łapach i zaczynają się „bić”. Choć scena może przypominać walkę, w rzeczywistości jest to naturalne zachowanie zwierząt. Takie „pojedynki” to tzw. parkoty – charakterystyczny element okresu godowego zajęcy.

Nagranie pokazuje dynamiczne ruchy i charakterystyczne „boksowanie się”, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego zjawiska. Całość wygląda jak krótki, intensywny pojedynek, jednak ma zupełnie inne znaczenie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Wiosenny rytuał godowy zajęcy

Parkoty to widowiskowe zachowania godowe, które można obserwować głównie wczesną wiosną – od lutego do kwietnia. W tym czasie samce intensywnie rywalizują o względy samic.

Do najbardziej charakterystycznych elementów tego okresu należą gonitwy po polach i łąkach, nagłe zwroty, wysokie skoki oraz właśnie „boksowanie się”. Tego typu zachowanie pełni ważną funkcję – pozwala samicy wybrać najsilniejszego partnera, a jednocześnie stanowi test wytrzymałości i determinacji samców.

Nagranie ze wschodniej granicy pokazuje, że nawet w miejscu na co dzień kojarzonym z poważnymi wyzwaniami, przyroda potrafi zaskoczyć i dostarczyć niecodziennych, niemal symbolicznych obrazów.

