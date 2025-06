W tej gminie 94 procent głosów oddano na Karola Nawrockiego. Dostanie pół miliona złotych

Chrzanów. Rekordowa frekwencja i miażdżące zwycięstwo

W Chrzanowie, frekwencja w niedzielnych wyborach osiągnęła imponujący poziom 84,72 proc. To najwyższy wynik w całym województwie lubelskim. Dzięki temu gmina otrzyma aż 500 tys. zł nagrody od marszałka województwa, który zorganizował konkurs profrekwencyjny. Wynik Karola Nawrockiego był tu wręcz oszałamiający – zdobył aż 94,4 proc. głosów.

Frekwencja: 84,72 proc.

Karol Nawrocki: 94,4 proc. głosów (1670 głosów)

Rafał Trzaskowski: 5,6 proc. głosów (99 głosów)

Wójt Chrzanowa, Marcin Sulowski, w rozmowie z WP wyraził przekonanie, że zwycięstwo Karola Nawrockiego to sygnał, iż społeczeństwo pragnie nowego podejścia do polityki.

- Zwycięstwo Karola Nawrockiego to chyba sygnał, że społeczeństwo chce nowego podejścia do polityki, być może bardziej otwartego - powiedział Sulowski.

Pół miliona za aktywność obywatelską

Nagroda w wysokości 500 tys. zł to efekt konkursu ogłoszonego przez marszałka Jarosława Stawiarskiego z PiS. Lokalne media sugerowały, że konkurs miał na celu zmobilizowanie elektoratu popierającego tę partię. Marcin Sulowski w WP podkreśla, że mieszkańcy Chrzanowa są świadomi wpływu swojego głosu na losy kraju i gminy.

- Tak chyba jesteśmy wychowani. Wiemy, że los kraju i naszej gminy jest po części w naszych rękach. Staramy się odpowiedzialnie brać udział w każdych wyborach. (...) Ludzie, pomimo tych wszystkich oszczerstw na końcu kampanii dostrzegli, że jest to kandydat bardziej wiarygodny, o nowym spojrzeniu. Być może nie ma jeszcze takiego doświadczenia, ale z drugiej strony jest prezesem IPN-u od kilku lat, więc wydaje mi się, że ludzie zrozumieli, że można mu los kraju powierzyć - dodaje Sulowski.

Pieniądze prawdopodobnie zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy, placów zabaw oraz na lokalne inwestycje drogowe.

- Potrzeb mamy dużo. Jeżeli byśmy tę kwotę pozyskali, to można by było jakoś doposażyć świetlicę, place zabaw o nowe urządzenia, do jakiejś lokalnej drogi część pieniędzy można by było dołożyć - wylicza Sulowski.

Godziszów: Tu Nawrocki miał najlepszy wynik w Polsce!

Jeszcze lepszy wynik Karol Nawrocki osiągnął w sąsiednim Godziszowie, gdzie poparło go aż 94,66 proc. wyborców. To najlepszy wynik tego kandydata w całej Polsce! Frekwencja w Godziszowie również była wysoka i wyniosła 81,49 proc., co zapewniło gminie drugie miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości 300 tys. zł.

Frekwencja: 81,49 proc.

Karol Nawrocki: 94,66 proc. głosów

Rafał Trzaskowski: 5,34 proc. głosów

Wójt Godziszowa, Józef Zbytniewski, podkreśla, że na sukces Karola Nawrockiego wpłynęły wartości, które reprezentuje.

- Jest wielka radość z ogromnego poparcia mieszkańców naszej gminy dla Karola Nawrockiego. Wielka satysfakcja. Mimo że różne rzeczy się działy, to mieszkańcy byli konsekwentni w swoich decyzjach. Wartości chrześcijańskie, patriotyczne. To jest to, czego nasi mieszkańcy oczekiwali, jest to coś, co jest wpisane w ich życie i działanie - komentuje w WP Zbytniewski i dodaje, że jego zdaniem Rafał Trzaskowski popierał sprawy, których mieszkańcy się obawiali: "Chodzi o temat nielegalnej migracji, wspierania LGBT, aborcji".

Mimo sukcesu Karola Nawrockiego w województwie lubelskim, zwraca uwagę na głębokie podziały w Polsce i apeluje o znalezienie płaszczyzny porozumienia.

- Przerażające jest to, że Polska się tak podzieliła. To nie służy nikomu, a przede wszystkim nie służy to Polsce. Myślę, że dobrze by było znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia i wspólnie działać dla dobra Polski - dodaje Zbytniewski.

W całym województwie lubelskim na Karola Nawrockiego zagłosowało 720 119 osób (66,54 proc.), a na Rafała Trzaskowskiego 362 053 osoby (33,46 proc.). Trzaskowski wygrał tylko w Lublinie i Włodawie.